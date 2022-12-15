الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صحفية مغربية: لم نكن نتوقع وصول منتخبنا إلى المربع الذهبي

جريدة الدستور

تحدثت  سهام حليلة، صحفية مغربية، عن مشوار منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وقالت خلال مداخلة على قناة "DMC"، اليوم الخميس، إن انطباعات الصحف المغربية عن ما قدمه المنتخب خلال كأس العالم، إنهم فخورين ما قدم من المنتخب المغربي رغم خسارته إلا أن المغرب يحتفل بتواجده في المربع الذهبي وخوضه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكدت  الصحفية المغربية، أن "الشعب المغربي لم يكن متوقع وصول المنتخب إلى المربع الذهبي وخوضه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن من بعد مواجهة كندا كنا مقتنعين أننا سنصل في النهاية وهذا بحد ذاته فخر لنا كعرب والمغرب، في المنتخب هو أول منتخب وطني وعربي يصل إلى ذلك المستوى".

وشكرت "الشعب المصري والعربي على التكاتف معهم حتى وصولا لتلك المرحلة الخطيرة والهامة لهم، كما شكرت المنتخب المغربي معلقة إنهم أسود بما تحمله الكلمة من معنى في المباراة، و كانوا مسيطرين و متحكمين بشكل كبير بالرغم أن الفوز للمنتخب الفرنسي إلا أن لاعبو المغرب أثبتوا أنهم متميزون ومسيطرون أيضا".

وقد تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

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