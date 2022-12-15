مدبولى: مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء في الاحتفال الذي أقيم بمقر هيئة الرقابة الإدارية، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، لافتًا إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وأضاف: "لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيًا واجتماعيًا"، لافتًا إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وتابع: "نحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة جميع أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الفساد".

وأكد الحرص على "تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030".