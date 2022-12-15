«التموين»: بيع السلع بأكثر من سعرها عقوبتها تصل لـ 2 مليون جنيه

أوضح الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل التحرك الحكومي لضبط الأسعار وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق.

وقال، خلال مداخلة على قناة "DMC"، اليوم الخميس، إنه بالنسبة لوضع الأسعار هناك قرار من وزير التموين صدر عام 2017 بوضع الأسعار على جميع السلع الغذائية، كانت هناك صعوبة في بعض السلع فتم استثناء بعضها فـ 60 % من سلع السوق المصرية تتواجد عليها الأسعار فعليا.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد على ضرورة كتابة الأسعار على العبوات، ولكن يصعب في بعض السلع البسيطة مثل "الأسماك واللبن السائب والعلافة وغيرهم"، ولكن تم إعطاء 15 يوم مهلة للالتزام بكتابة الأسعار على السلع، فيما يتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وسوق العبور لوضع سعر استرشادي لها للسلع الذي يصعب عليها وضع الأسعار عليهم.

واختتم أنه سيتم تشديد الرقابة من الجهات المعنية، وعقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تتمثل في سحب الرخصة وغلق المنشأة، كما ان البيع بأكثر من السعر لها عقوبة تتمثل في غرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه، وقد تصل للحبس، فضروري أن يقوم التاجر بكتابة سعر السلعة في الفاتورة.

- رفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلال الأزمة الحالية

وتابع أن رئيس الوزراء وجه رسالة بأننا ضد خسارة التجار، فهامش الربح موجود ولكن سيحدد قيمته، حيث يتم رفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلال الأزمة الحالية والتي يمر بها العالم، وليست مصر فقط مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتضخم.

ونوه أن الأمن الغذائي في مصر موجه والقيادة السياسية مهتمة به بشكل مباشر، بالإضافة إلى التشديد على توافر جميع السلع ولا يوجد نقص في سلعة وإنما المشكلة في الأسعار، وعلى التجار الالتزام على مهما كان صغر محله أو كبره بوضع قائمة أسعار وسعر معلن للمواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار في تلك الفترة.