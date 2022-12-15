الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التموين»: بيع السلع بأكثر من سعرها عقوبتها تصل لـ 2 مليون جنيه

السلع
السلع

أوضح الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل التحرك الحكومي لضبط الأسعار وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق.

 وقال، خلال مداخلة على قناة "DMC"، اليوم الخميس، إنه  بالنسبة لوضع الأسعار هناك قرار من وزير التموين صدر عام 2017 بوضع الأسعار على جميع السلع الغذائية، كانت هناك صعوبة في بعض السلع فتم استثناء بعضها فـ 60 % من سلع السوق المصرية تتواجد عليها الأسعار فعليا.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد على ضرورة كتابة الأسعار على العبوات، ولكن يصعب في بعض السلع البسيطة مثل "الأسماك واللبن السائب والعلافة وغيرهم"، ولكن تم إعطاء 15 يوم مهلة للالتزام بكتابة الأسعار على السلع، فيما يتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وسوق العبور لوضع سعر استرشادي لها للسلع الذي يصعب عليها وضع الأسعار عليهم.

 واختتم أنه سيتم تشديد الرقابة من الجهات المعنية، وعقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تتمثل في سحب الرخصة وغلق المنشأة، كما ان البيع بأكثر من السعر لها عقوبة تتمثل في غرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه، وقد تصل للحبس، فضروري أن يقوم التاجر بكتابة سعر السلعة في الفاتورة.

- رفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلال الأزمة الحالية

وتابع أن رئيس الوزراء وجه رسالة بأننا ضد خسارة التجار، فهامش الربح موجود ولكن سيحدد قيمته، حيث يتم رفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلال الأزمة الحالية والتي يمر بها العالم، وليست مصر فقط مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتضخم.

ونوه أن الأمن الغذائي في مصر موجه والقيادة السياسية مهتمة به بشكل مباشر، بالإضافة إلى التشديد على توافر جميع السلع ولا يوجد نقص في سلعة وإنما المشكلة في الأسعار، وعلى التجار الالتزام على مهما كان صغر محله أو كبره بوضع قائمة أسعار وسعر معلن للمواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار في تلك الفترة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

انتظام حركة القطارات بوسط الدلتا عقب رفع قطار خرج عن القضبان بطنطا

نص كلمة الرئيس السيسى فى سجل الشرف الخاص بـ«البنتاجون»

اقتراح برغبة لتأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟