صفاء سلطان تعلن وفاة والدها وتعلق: «فى أشد الحاجة لرحمتك يارب»

أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، عن وفاة والدها، صباح اليوم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو ما يتعلق بموعد الجنازة والعزاء.

ونشرت صفاء سلطان، صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقّت عليها قائلةً: «اللهم اغفر لوالدي، واعفُ عن سيئاته وارحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقّه من الخطايا والذنوب».

واستكملت الفنانة الأردنية دعواتها: «اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغني عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك، اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر، وقهِ من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة، انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد إلى رحمة الله تعالى، حسبي الله».

وحرص عدد كبير من متابعيها من داخل وخارج الوسط الفني، على مواساتها وتقديم واجب العزاء لها، ودعواتهم لوالدها بالرحمة ولقلبها بالصبر والسلوان.