محافظ أسيوط يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوى الإعاقة بمدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة والذي تنظمه إدارة أبنوب التعليمية وإدارة التربية الخاصة، بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري بمدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

جاء ذلك بحضور النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، والسيد عبد الصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والدكتور أحمد حسنين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية والدكتورة منى أبو المواهب وعلى خميس مدير بإدارة التربية الخاصة بالمديرية والكاتب الصحفي عبدالله تمام أمين مساعد الحزب للإعلام وماهر عطية أمين التنظيم وعبدالرحمن أبولبدة ونيفين سعيد الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا نائبًا عن إيبارشية أبنوب وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة والعشرات من أولياء أمور الطلاب والعاملين بإدارة أبنوب التعليمية وطلاب المدرسة وبعض مدارس أبنوب.

و بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم تم تقديم بعض الفقرات الفنية للطلاب من ذوي الهمم من طلاب مدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة، وبعض مدارس إدارة أبنوب التعليمية كما تضمن الاحتفال توزيع الحقائب والهدايا على الطلاب المتميزين من ذوى الهمم من طلاب المدرسة تحفيزًا لهم لتميزهم وتفوقهم الدراسي.



ثم افتتح المحافظ ومرافقوه معرض المشغولات اليدوية لطلاب مدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة من ذوي الهمم والتي تضمن مشغولات يدوية وملابس ولوحات فنية وأشكال جمالية متميزة وبعض السوائل التعليمية للمناهج الدراسية.

- إشادة بالطلاب الموهوبين من ذوي الهمم

وأشاد محافظ أسيوط بالطلاب الموهوبين من ذوي الهمم بالإضافة إلى تميز معرض المشغولات اليدوية وجودة المشغولات والمنتجات التي أظهرت مهارة وكفاءة الطلاب وبراعتهم في تعلم الحرف التراثية والأعمال الفنية اليدوية معلنًا دعمه للمدرسة بعدد 2 ماكينة تريكو والحقائب المدرسية للطلاب تحفيزًا لهم على التميز والتفوق وتنمية مواهبهم مشيرًا إلى دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة القطاعات ودمجهم في المجتمع.

وأضاف إلى أهمية هذا الاحتفال والذي يساهم في زيادة الوعي بقضايا ذوي القدرات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوي القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات.

واستعرض المحافظ الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المحافظة لتمكين ذوى الهمم ودعمهم منها إنشاء الرامبات بجميع المدارس لتوفير الإتاحة وتسهيلاً لدخول الطلاب ذوي الإعاقة الحركية بالمدخل الرئيسي للمدرسة وإلى حجرات الأنشطة والفصول الدراسية، فضلًا عن توجيهاته المستمرة لتعميم تنفيذ "رامب" لذوى الإعاقة الحركية بجميع المنشآت التعليمية وكافة الجهات الحكومية والمصالح بالمحافظة تنفيذًا لجهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الدعم والاهتمام لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والقطاعات لافتًا إلى لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدماً في تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول على كافة حقوقهم.

وأشار السيد "عبدالصبور"، إلى جهود الحزب من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة لدعم ذوي الهمم والأيتام في كافة المناسبات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغيرها من المديريات والأجهزة التنفيذية ضمن أنشطة الحزب بالمحافظة وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته في الاحتفال وتقديم الهدايا للأطفال الأيتام وذوي الهمم من أبناء المحافظة تشجيعًا وتحفيزًا لهم على الجد والاجتهاد والتميز في مختلف الأنشطة فضلا عن رعايته ودعمه للأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة.