الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: استقبال الجالية المصرية بوشنطن للرئيس تعكس مكانته لدى المصريين

النائب مصطفي سالمان
النائب مصطفي سالمان

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بالاستقبال الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي من الجالية المصرية في واشنطن، مؤكدا أن تجمع المئات من أبناء الشعب المصري في انتظار الرئيس رغم الأجواء الباردة، رسالة إلى الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي، وتوضح أن الرئيس السيسي يتمتع بثقة وحب المصريين في الداخل والخارج. 

وأضاف سالمان، أن الاستقبال الحافل للرئيس أفشل محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها في الولايات المتحدة لزعزعة هذه الثقة والشعبية في قائد مصر، الذي يقود التنمية الشاملة في كل بقعة من بقاع مصر.   
 

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس في القمة "الإفريقية-الأمريكية" يكشف قوة مصر في القارة الإفريقية  باعتبارها ركيزة أساسية في العلاقات الدولية والإفريقية.

وأشار إلى أن إدراج واشنطن موضوع سد النهضة في جدول أعمال القمة يأتي تثمينا لموقف مصر الذي يطالب بوضع اتفاقية ملزمة لملاء السد وأحياء للوساطه الأمريكية التي فشلت في عهد ترامب بسبب التعنت الإثيوبي.

وأكد النائب مصطفى سالمان، أن مصر قادرة على ردع أي محاولة للعدوان على حقوقها المائية، إلا أنها تريد أن تنفذ جميع الخيارات السلمية، كما تريد التنمية لجميع شعوب القارة وعلى رأسها الشعب الإثيوبي الذي تربطه علاقات تاريخية مع الشعب المصري.

 وأعرب عن أمله في أن تنجح الولايات المتحدة هذه المرة في إنهاء الأزمة سلميا وإلزام الحكومة الإثيوبية بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بملاء السد، وتنظيم حصص المياه في سنوات الجفاف وتحديد الوجهة التي يلجأ إليها الأطراف في حالة وقوع أي خلاف.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مقر إقامته فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حملت الأعلام المصرية ورددت الهتافات وتفاعلت مع الأغاني الوطنية.

ورفع المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.

وشهدت الوقفة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وأغاني وطنية، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسي.

الادارة الامريكية الرئيس السيسي الولايات المتحدة النائب مصطفى سالمان المصريين الجالية المصرية

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