وكيل «تعليم الوادى الجديد» يحيل 3 مدارس للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

قرر الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، إحالة مجموعة من المعلمين بمدرسة الهنداو الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية للتحقيق العاجل.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمدرسة، حيث تلاحظ عدم الانضباط من قبل بعض المعلمين، وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، وتضمنت الجولة تفقد الفصول الدراسية وفتح باب المناقشة مع الطلاب حول الاستذكار الجيد وضرورة وضع أحلامهم المستقبلية نصب أعينهم لتحقيقها بالجد والمثابرة، لافتًا إلى ضرورة السعي جاهدين لتقديم كل سبل الدعم للطلاب ونحرص على خلق بيئة تعليمية مناسبة.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إحالة مدرسة صلاح الدين الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق العاجل وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة.

جاء ذلك وفقًا لما ورد من تقرير زيارة مفاجئة للجنة جرى تشكيلها لمتابعة العمل بالمدرسة، حيث تلاحظ الإهمال والتقصير فى العمل وتنفيذ الخطة الدراسية وظهور المدرسة بمظهر غير حضاري من النظافة، وبما يخل بحسن سير العملية التعليمية والواجب الوظيفي، وأكد "حسن" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المقصرين وفقًا للوائح المنظمة للعمل.

- متابعة ميدانية لسير العمل بجميع مدارس المحافظة

وفي نفس السياق أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، زيارة فجائية لمدرسة العاشر من رمضان التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، يأتي ذلك فى إطار المتابعات الميدانية لسير العمل بجميع مدارس المحافظة والوقوف على مدى الانضباط المدرسي، وشارك طلاب المدرسة في مراسم طابور الصباح، والإذاعة المدرسية، والنشيد الوطني، وتحية العلم.

وأحال وكيل التعليم بالمحافظة مجموعة من المعلمين للتحقيق العاجل لعدم الالتزام بالتعليمات ومخالفة الزى الموحد، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام بالزي الموحد للمعلمين والزى المدرسى للطلاب.



وخلال جولته بالفصول الدراسية، استمع وكيل التعليم لشرح المعلمين، وحث الطلاب على مواظبة الحضور للاستفادة من الشرح والمراجعات وخاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول، ووجه بضرورة تواجد الإشراف اليومى بصفة مستمرة على الأدوار والفناء من أجل ضمان سير اليوم الدراسى بكل دقة وانضباط.