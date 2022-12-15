الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية استقرار تأثرا بالبورصات العالمية والأحداث الاقتصادية العالمية.. وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط سعر جرام الذهب اليوم في السوق المحلي والعالمي ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك استقرارا في أسعار الذهب اليوم وفق اخر تحديث.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت استقرارا اليوم مع بداية التعاملات الصباحية وجاءت وفق اخر تحديث كالتالي:

  • سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1457 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1700 جنيه.
  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1947 جنيها.

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لـ 79.95 دولار

سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار العملات الأجنبية الخميس 15-12-2022

الذهب يتراجع عالميًا مع تأكيد «الفيدرالى الأمريكى» على مسار رفع أسعار الفائدة

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 فى مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجلت أسعار الجنيه الذهب  اليوم نحو 13600 جنيه وفق تصريحات خاصة من شعبة الذهب بالغرف التجارية.

وهناك حالة من الترقب لأسعار الذهب الساعات المقبلة مع ترقب قرار البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة.

ارتباك في أسعار الذهب

وتشهد الأسعار حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

إنشاء مدينة خاصة الذهب 

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب وهناك تجهيزات مع المصنعين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية بإنشاء مدينة الذهب علي أكبر مستوى لتكون وجه للسوق الأفريقي.

كانت أسعار الذهب  أمس تراجعًا طفيفًا بالأسواق العالمية خلال تعاملات وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي بتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بنحو 50  نقطة أساس، كما يتطلع المستثمرون لكلمة "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، للحصول عن مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية، في ظل تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي خلال العام المقبل.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أول أمس بنحو 25 دولارًا، مع نهاية تعاملات أمس، بفعل تراجع معدلات التضخم الأمريكية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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