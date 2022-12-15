الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محطة عدلي منصور التبادلية.. إنجاز في عهد الرئيس السيسي

محطة عدلي منصور التبادلية
محطة عدلي منصور التبادلية

تشهد مصر إنجازات كبيرة في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، من بينها قطاع النقل الذي شهد طفرة غير مسبوقة، ومن أبرزها محطة مترو عدلي منصور التبادلية والتي تعد رابطًا هامًا بين القاهرة والمدن الجديدة.

وتربط المحطة بين القاهرة والمدن الجديدة مثل العبور ـ المستقبل ـ الشروق ـ هليوبولس الجديدة ـ  بدر ـ المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان  ـ العاصمة الإدارية الجديدة، ويبلغ طول الخط الكهربائي 90 كم، ويخدم 500 ألف راكب يوميًا.

المزيد من المعلومات حول هذا المشروع الضخم، في الفيديوجراف التالي:

 

https://fb.watch/hqDFbukBC5/

 

 

 

 

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