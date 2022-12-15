محطة عدلي منصور التبادلية.. إنجاز في عهد الرئيس السيسي

تشهد مصر إنجازات كبيرة في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، من بينها قطاع النقل الذي شهد طفرة غير مسبوقة، ومن أبرزها محطة مترو عدلي منصور التبادلية والتي تعد رابطًا هامًا بين القاهرة والمدن الجديدة.

وتربط المحطة بين القاهرة والمدن الجديدة مثل العبور ـ المستقبل ـ الشروق ـ هليوبولس الجديدة ـ بدر ـ المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، ويبلغ طول الخط الكهربائي 90 كم، ويخدم 500 ألف راكب يوميًا.

المزيد من المعلومات حول هذا المشروع الضخم، في الفيديوجراف التالي:

https://fb.watch/hqDFbukBC5/