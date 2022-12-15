الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب 3 فلسطينيين بالحصول على الجنسية المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 280، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي حمل رقم 2299 لسنة 2022، برفض طلب الفلسطيني خضر سليم خضر البلبيسي، ويوسف أحمد يوسف التلباني، ووائل عبد على النعيزي، فلسطينيي الجنسية، بالحصول على الجنسية المصرية وذلك لدواع أمنية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

شمل القرار رفض طلب وائل عبد على النعيزى (فلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

كذلك رفض طلب الفلسطيني خضر سليم خضر البلبيسى مواليد القاهرة، اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعي أمنية.

كما تم رفض طلب يوسف أحمد يوسف التلبانى (فلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين، اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته السيدة زينب محمد على التلباني بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية.

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، تحريرًا في 24 نوفمبر لسنة 2022.