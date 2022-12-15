الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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مصر

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بالبحر الأحمر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "البريطاني للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها (20 شارع العروبة – الدهار – خلف المحافظة – مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر)، وتدعي قبول خريجي الدبلومات الفنية دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع بالأقسام التالية (برمجة الحاسبات ونظم المعلومات – فني واخصائي السلامة والصحة المهنية - المعامل والتحاليل الطبية – التمريض – العلوم الصحية – المساحة ونظم الخرائط)، وتُروج لنفسها بأنها أكاديمية مُعتمدة من عدة جهات، وتمنح تدريبات عملية بمؤسسات مُتخصصة طوال فترات الدراسة، وأن الدراسة لمدة عامين، وتمنح شهادة مُعتمدة.

كما قام د. أيمن عاشور بمُخاطبة مُحافظ البحر الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلًا عن مخاطبة السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمُنشأة المذكورة.

جاء قرار الوزير في ضوء تقريرًا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
http://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt/ 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt 
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl&id=100044185308658 

 

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