لجنة من «الزراعة» يزور المركز الدولي للأسماك في الشرقية

استقبل المركز الدولي للأسماك بمقره بالعباسة بأبو حماد لجنة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لتفقد أنشطة المركز ومناقشة الأهداف والرؤى المشتركة خلال 10 سنوات المقبلة.

تكونت اللجنة من كل من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية واللواء الحسيني فرحات محمد، المدير التنفيذي للجهاز، والدكتور أحمد دياب نيابة عن مكتب الوزير، والدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك مكتب مصر، وفريق العمل من المركز من علماء وباحثي وموظفي المركز، وقد تضمنت أجندة الزيارة عرض تفصيلي لأنشطة المركز علي الصعيدين الوطني والإقليمي منذ عام 1998 ومناقشة التقرير المقدم من المركز لوزير الزراعة.

كما قامت اللجنة بجولة تفقدية لأعمال المركز البحثية في مجال الاستزراع المائي واستخدام تكنولوجيا المناخ الذكية في أنظمة الاستزراع المائي داخل الأحواض الترابية علاوةً على تفقد وحدتي الجينات والقيمة المضافة حيث تعرفت اللجنة خلال الزيارة على نتائج برنامج الانتخاب الوراثي لسلالة البلطي النيلي المعروفة بسلالة العباسة والتي تمتاز بمضاعفة معدل النمو والقدر على مقاومة الأمراض.

وكذلك تم عرض نتائج دورات بناء القدرات ومنها التدريبات الأفتراضية التي يقوم بها المركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور المركز الريادي علي المستوي الوطني في توفير فرص عمل بدوام كلي للمرأة والشباب في قطاع الأقتصاد الأزرق المصري وتحسين مستوى دخل الفرد والأوضاع المعيشية للعاملين والعاملات في هذا القطاع بما يتماشي مع رؤية الحكومة المصرية 2030 وأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وختاماً للجولة التفقدية فقد شهدت اللجنة حصاد لوحدة من وحدات نظام الأستزراع المائى داخل الأحواض الترابية أحد الأنظمة الحديثة الصديقة للبيئة والذي يمكن من خلاله تقليل أنبعاث غازات الأحتباس الحراري سيراً على الخطة الوطنية ومخرجات مؤتمر قمة المناخ.

وفي ختام الزيارة أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وأعضاء اللجنة بأنشطة المركز كما أوصت اللجنة بضرورة الأستمرار فى برنامج التحسين الوراثى لأسماك البلطى مع توضيح خطة المركز المستقبلية فى نشر السلالة والمفرخات المستهدف الوصول إليها خلال السنوات المقبلة، كذلك نشر المعرفة التكنولوجية وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات المعنية فيما يخص أنظمة الأستزاع المائية وأنظمة الأستزراع السمكي النباتي التكاملي،

وشددت اللجنة علي ضرورة توسيع آفاق التعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتقديم الدعم الفنى اللازم وأستمرار التعاون مع المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية فى أمتداد أنشطة مركز تميز أحد برامج المركز الريادية في مجال التدريب وبناء القدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمن التوصيات الصادرة للعمل علي أستنباط بدائل أعلاف آمنة وأقتصادية مستدامة مطابقة للشروط والمواصفات القياسية إلي جانب عدد من التوصيات الآخري.

المركز الدولي للأسماك قد تم إنشاءه في العام 1997 بموجب أتفاقية بين المجموعة الأستشارية الدولية للبحوث الزراعية ومركز البحوث الزراعية ممثلاً آنذاك عن الحكومة المصرية ووزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي.