أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر.

سعر صرف الدولار الخميس 15 ديسمبر

وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين (50 - 60) قرشًا.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس، فيما يعد أول تخفيف لنسبة رفع الفائدة منذ مارس الماضي، وبذلك يصل معدل الفائدة الأمريكية إلى ما بين 4.25% و4.50%.

كما حقق الدولار مكاسب كبيرة، اليوم، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 103.89، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما هبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار.

في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر الصرف، اليوم، 24.61 جنيه للشراء و24.66 للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 24.62 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.65 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.69 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 24.63 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ما بين (5-7) قروش شراءً وبيعًا.

في بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 26.20 جنيه للشراء و26.34 جنيه للبيع وفي البنك التجاري الدولي سجلت 26.24 جنيه للشراء و26.41 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل متوسطات أسعار "اليورو" مقابل الجنيه 26.21 جنيه للشراء و26.29 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين (7-9) قروش شراءً وبيعًا في بنكي "الأهلي ومصر" سجل 30.46 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.51 جنيه للشراء و30.72 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 30.45 جنيه للشراء و30.54 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 6.70 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 77.62 جنيه للشراء و80.52 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

وانعكس رفع أسعار الفائدة الأمريكية على عدد من البنوك المركزية في دول الخليج، حيث قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 3.9% إلى 4.4%، وذلك اعتبارًا من اليوم، كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5.00%.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%، في الوقت نفسه قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشيًا مع زيادة الفائدة الأمريكية.