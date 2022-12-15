الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يشهد إطلاق ثالث مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

مدبولي
مدبولي

تنظِّم هيئة الرقابة الإدارية احتفالية في مقر الهيئة؛ لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشهد الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة. 

تأتي الاحتفالية والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيمًا لرؤيتها في الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلي قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ كل الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك كل فئات المجتمع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

 وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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