«القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس كلمة بايدن أمام منتدى الأعمال الأمريكي-الأفريقي

كشفت فضائية القاهرة الإخبارية، كواليس كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الأمريكية-الأفريقية المنعقدة في مركز "والتر إيه" للمؤتمرات بواشنطن.

وقال رامي جبر، مراسل القناة القاهرة الإخبارية، إن الكلمة لخصت ما حدث خلال اليومين الماضيين، وكل ما يهم القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مؤتمر منتدى الأعمال ركز على التعاون والتبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وكذلك دعم تحويل الولايات المتحدة الامريكية للطاقة النظيفة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي تحدث عن المبالغ التي جرى رصدها لمعاونة ودعم القارة الأفريقية في عملية التحول الرقمي، وكذلك للطاقة النظيفة، وإيقاف الاعتماد على الوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن بايدن تحدث أيضاً عن دعم المراة الأفريقية بمبلغ 200 مليون دولار، لدعم المشروعات التي تديرها النساء في القارة الأفريقية.

وعن أزمة الوقود الأحفوري، قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الإدارة الأمريكية لا تريد تكرار ما قدمته الصين وروسيا في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنهما قدما مشروعات يعتمد أغلبها على الوقود الأحفوري، ودفع ثمنها بعض الدول الأفريقية، بسبب التغير المناخي وزيادة الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن الرؤية الأمريكية تعتمد على دعم القارة الأفريقية، للتحول للطاقة النظيفة والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، نظرًا لما عانت منه المجتمعات المحلية في القارة الأفريقية، من أثر سلبي شديد للتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن القارة الأفريقية تشهد هجرة مناخية وبدأ بعض السكان في النزوج من مناطقهم، بالإضافة إلى اختفاء وانقراض بعض أنواع النباتات والحيوانات بسبب التغيرات المناخية.

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