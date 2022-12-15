الحالة المرورية اليوم في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتيّ القاهرة والجيزة سيولة مرورية، اليوم الخميس، مع انتظام في حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، وسط انتشار رجال الأمن في الشوارع والميادين.

وظهرت حالة من الانسيابية على الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية على بعض المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسيولة متحركة للسيارات والحركة المرورية.

وانتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وشهد الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم، للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.