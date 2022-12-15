الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 19 إثر تصادم سيارتي ميكروباص في الشرقية

تصادم
تصادم

أصيب 19 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في نزلة الكوبري العلوي في طريق "الزقازيق – بلبيس" بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 19 شخصًا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في نزلة الكوبري العلوي في طريق "الزقازيق - بلبيس"، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم نزلة الكوبري العلوي طريق الزقازيق – بلبيس

رئيس التحرير

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