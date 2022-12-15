الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير فلسطينى: «التمكين الاقتصادى» هو النهج الأكثر نجاحًا لمُعالجة الفقر

وزير التنمية الاجتماعية
وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن “التمكين الاقتصادي” هو النهج الأكثر نجاحًا لمعالجة الفقر في فلسطين. 

وأضاف مجدلاني، خلال كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين"، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، أن فجوة الفقر تسجل ارتفاعًا مستمرًا لأسباب أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية وإحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل، بسبب معيقات الاحتلال، إضافة إلى تراجع الدعم الدولي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان. 

وأوضح أن الوزارة توجهت لدعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والشباب وذوي الإعاقة وصغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي. 

بدوره، قال رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيد إن الجامعة تسعى لتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية. 

يشار إلى أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية سجلت 30% مع نهاية العام 2021، حسب معطيات وزارة التنمية الفلسطينية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل 4 أيام لضبطه بـ60 تذكرة لمخدر الهيروين فى البحيرة

مبعوث أمريكى: أفريقيا تحتاج استثمارات سنوية بقيمة 170 مليار دولار فى قطاعى البنية التحتية والطاقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الخميس 15 ديسمبر 2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

الرئيس السيسى يناقش مع وزير الخارجية الأمريكى ملف «سد النهضة»

الرئيس الفرنسى: علينا الاعتراف بأن تنظيم قطر للمونديال كان رائعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟