بايدن يعلن «فرصة جديدة» للتعاون مع الأفارقة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، أهمية التعاون مع القارة الأفريقية، قائلا إنه لا سبيل لحل المشاكل التي تواجه العالم دون مشاركة القارة التي صارت محط تنافس قوى كبرى.

وأشار بايدن، في كلمة أمام القمة الأمريكية الإفريقية، إلى استثمار الولايات المتحدة في مختلف القطاعات بأفريقيا، قائلا إن العمل جار مع الاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز الديمقراطية في القارة.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن مذكرة تفاهم تفتح فرصًا تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، مستطردا "نستثمر لتعزيز التبادل التجاري داخل إفريقيا وبناء بنية تحتية أفضل في القارة".

وتابع بايدن: "قدمنا 231 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الأفريقية، واستثمرنا في القطاع الصحي الأفريقي للاستعداد للجائحة الجديدة وأنا متأكد من أنها ستحصل".

على صعيد آخر، أشار بايدن إلى استثمارات بقيمة 800 مليون دولار لحماية الدول الأفريقية من الهجمات الإلكترونية.

وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 13 إلى 15 ديسمبر، قمة "أفريقية - أمريكية" يرى مراقبون أن هدفها الرئيسي يتمثل في اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء.

وسيتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بالقارة، في إطار استراتيجية "إفريقيا الجديدة"، التي كُشف عنها الصيف الماضي.

وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.