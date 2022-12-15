الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يناقش مع وزير الخارجية الأمريكى ملف «سد النهضة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في واشنطن مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، لمناقشة ملف “سد النهضة”.


وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولى ذات الصلة، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائى لمصر وعدم المساس بتدفق المياه فى نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين.

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