الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشيخ محمد بن راشد: شكرًا أسود الأطلس.. رفعتم رأس العرب

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر، معربا عن الفخر بأداء "أسود الأطلس".

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح.. فخورين بالوصول.. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر.. شكراً أسود الأطلس".

وكان المنتخب المغربي خسر نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا صفر- 2، بعد أداء استثنائي في مونديال قطر، إذ أصبح "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى دور نصف النهائي في بطولات كأس العالم.

وتمكن المغرب من هزيمة منتخبات كبرى وإزاحتها من طريقه مثل إسبانيا والبرتغال.

ولا تزال أمام "أسود الأطلس" فرصة أخرى لكتابة التاريخ، السبت المقبل، عندما يقابل كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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