الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يجرى مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكى فى واشنطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في العاصمة واشنطن، لمنافشة عدد من الملفات؛ سواء على مستوى التعاون الثنائي أو على الصعيد الدولي.

وبحسب بيان صدر عن البنتاجون، فإن أوستن والسيسي اجتمعا لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمنية، وتبادلا وجهات النظر حول التحديات العالمية للأمن الجماعي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وذكر البيان أن الجانبين تباحثا بشأن مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، "بما في ذلك توفير أنظمة جوية بدون طيار لروسيا".

وأشاد أوستن بأدوار مصر القيادية الإقليمية، بما في ذلك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 وتولي مصر مؤخرًا قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة، حيث تركز الفرقة على أمن البحر الأحمر.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن هذه القضايا، والتحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود.

وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 13 إلى 15 ديسمبر، قمة "إفريقية- أميركية" يرى مراقبون أن هدفها الرئيسي يتمثل في اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء.

وسيتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بالقارة، في إطار استراتيجية "إفريقيا الجديدة"، التي كُشف عنها الصيف الماضي.

وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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