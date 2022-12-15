هبه القدسى: أمريكا تسعى لشراكات تنموية وربحية مع الأفارقة

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن دور مصر تاريخيًا واستراتيجيًا واقتصاديًا من خلال اتفاقات الكوميسا واتفاقات الكويز وبعض المبادرات الثنائية بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، يمكن أن تفتح مجالًا كبيرًا لاستغلال كل هذه المبادرات الأمريكية المقدمة في القمة.

وأضافت القدسي، خلال لقاء عبر فضائية extra news، تقديم الإعلامي محمود السعيد، أن العلاقات المصرية الأمريكية في تحسن، وهذا مؤشر جيد، لافتة إلى أن الرئيس بايدن أشار في خطابه إلى المبادرات التي أعلنها في شرم الشيخ في cop27.

وأوضحت أن مصر تقود ويمكنها أن تستمر في قيادة مثمرة لصالح مصر ولصالح الدول الإفريقية، ولصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، سواء على المستوى الجيوسياسي، أو على المستوى الاقتصادي؛ لأن مصر لديها عدد سكان لا يُستهان به داخل القارة الإفريقية، ولديها كفاءات كبيرة واتفاقات اقتصادية وتجارية مهمة يمكن التوسع في استغلالها بشكل كبير.

وأشارت إلى أنه كلما أسرعت القيادة المصرية في إظهار المنافع التي يمكن استغلال موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين آسيا وأورويا، وأيضًا ما تملكه من مبادرات تم الاتفاق عليها في cop27.