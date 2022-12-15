منها «فى النظرية الأدبية».. إصدارات دار الأدهم للنشر بمعرض القاهرة للكتاب

“في النظرية الأدبية” .. تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية، أحد عناوين إصدارات دار الأدهم للنشر والتوزيع، والمقرر أن تشارك بها الدار في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير 2023.

وكتاب "في النظرية الأدبية"، من تأليف الناقد دكتور منير فوزي، أستاذ النقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

يختص كتاب "في النظرية الأدبية"، بالوقوف علي أحد مستويات النظرية الأدبية وهو توظيف الموضوعة Theme عند تفاعلها مع النوع أو الجنس الأدبي وقد جاء مشتملا علي ثلاث دراسات تفصيلية، الأولي: واختصت بتتبع توظيف الموضوعة في إطار النوع الأدبي الواحد، (وهو هنا، فن الشعر)، وموضوعها: نشيد الأنشاد في الشعر العربي المعاصر: الرؤية والتشكيل الفني، والثانية: تشكلات الموضوعة في الأجناس الأدبية: الزير سالم نموذجا، وهذه الأجناس هي القصة والمسرحية والشعر، أما الثالثة فتم فيها تناول تشكلات الموضوعة في نوعين أدبيين صاغهما مبدع واحد: موضوعة حصار بيروت نموذجا، والنوعان الأدبيان هنا كانا الشعر والنثر.

وتبقي محاولة الإجابة عن مجمل الأسئلة التي قدمها كتاب "في النظرية الأدبية"، رهينة بإعادة القراءة الشاملة لنشأة الأنواع الأدبية، من حيث جذورها وتاريخها وتطورها، وفهم علاقاتها المعقدة المتجذرة في الفكر والمجتمع واللغة، ومن حيث ارتباط الموضوعة بها.

ــ ديوان “كل أمطاري من غيمتك” للشاعرة منار حسن

كما تشارك دار الأدهم خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، بديوان “كل أمطاري من غيمتك” للشاعرة منار حسن. ومن إحدي قصائده نقرأ: بقي من الليل ليلة وقصة هذيان .. لا ذاكرة للبحر .. ولا شراع للنوارس .. هو الحز .. شق ثوب الفقد .. بعد غيابك .. وأعشق فيك حسن ظني وانتظاري.

ـ "حياة أخرى" لـ عصام المغيزوي

ومما جاء على غلافه الخلفي: “يشبه العقل الوعي طالبا مجتهدا، لا يكل أو يمل من الانتقال من كتاب إلي آخر. فبمجرد أن تفتح عينيك سيبدأ عقلك الواعي بتحليل كل التفاصيل التي تصادفها في يومك، وسيعمل علي إعطائك مجموعة من الانطباهات، حول العديد من الأشياء التي تصادفها في حياتك كالأشخاص والأشجار، وغيرها. أما عقلنا اللاواعي فهو ذلك الجزء الذي لا يقوم بتحليل الأفكار، أو دراسة الأحداث، فما يحدث في محيطك الخارجي هو تماما ما يصل إلي الجزء اللاواعي عن عقلك”.

ــ "تصحيح المسار في منتصف العمر" والكتاب ينتمي إلي الدراسات النفسية، من تأليف دكتور بهي الدين مرسي.

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الدواوين الشعرية، زمن المقرر أن تصدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير المقبل، عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، من بينها: “أشياء قابلة للتمني” لـ عزة رياض، “أكثر من صورة في شريط الكاميرا” لـ نورا عثمان، “مداح عينيكي” لـ محمد عبد الرزاق، “ورشة لإصلاح الوقت” لـ عشم الشيمي، “ترانيم وأشجان” لـ عادل السرحان، “وما كان في وسعنا أن نطير” لـ طه الصياد، “صمت وموسيقي” لـ هشام حربي، "غرفة الحي السابع" لـ خليل فاضل، “حلم بيعدي الطريق” لـ مينا أليشع مرقص".

بالإضافة إلى المجموعات القصصية: “نغمات الكمان”، للكاتب وائل وجدي، “البائسات” قصص من الواقع للكاتب دكتور محمود خيري، “فيش وتشبيه” لـ خالد أمين جودة.