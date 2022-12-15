ظروف جديدة يفرضها الواقع.. هبة القدسى تكشف سبب تأخر توجه أمريكا نحو أفريقيا

أوضحت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، سبب تأخر توجه أمريكا نحو أفريقيا، قائلًة: "إن توقيت القمة الأمريكية الأفريقية مهم للغاية، لأن الدول الأفريقية في قمة 2014 التي عقدها الرئيس الأسبق باراك أوباما مختلفة تمامًا في توجهاتها، وفي الظروف المحيطة وفي تشكيل القوى العالمية الذي نشهده على الساحة الدولية في الوقت الحاضر، كما أن الظروف المحيطة بالقارة الأفريقية، كانت مختلفة تمامًا عن الظروف الحالية".

وأضافت القدسي، خلال لقاء عبر فضائية extra news، تقديم الإعلامي محمود السعيد، أن تأخر الولايات المتحدة الأمريكية نحو أفريقيا يرجع لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي استهان كثيرًا بأهمية القارة الأفريقية، وكانت له تصريحات مسيئة أثارت الكثير من الغضب لدى القادة الأفارقة.

وأوضحت أن إدارة بايدن جاءت لتدرك أن هناك ظروفًا جديدة يفرضها الواقع مع وباء كورونا، مع العدوان الروسي على أوكرانيا، مع الطموحات الصينية المتزايدة في آسيا وداخل القارة الأوروبية.

وأشارت إلى أن روسيا تضغط بشكل سياسي وجيوسياسي على الدول الأفريقية من خلال اتفاقية الحبوب، لأن العدوان الروسي على أوكرانيا أدى إلى زعزعة الأمن الغذائي في أفريقيا، وبالتالي جعل روسيا نوع من آداة الضغط على الدول الأفريقية.