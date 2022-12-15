محمد هنيدى لمنتخب المغرب: صنعتوا التاريخ

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة لمنتخب المغرب، بعد الخسارة أمام فرنسا في مباراة اليوم ضمن مبارات كأس العالم.

وكتب هنيدي، من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام”: "صنعتوا التاريخ .. للوطن العربي وأفريقيا.. تخطيتوا الأحلام وتوقعات اي شخص في العالم كله واديتوا كل الوطن العربي وكل افريقيا امل كبير وارادة كبيرة ... فخورين بيكم ولسه في قصص كتير جايه هنرويها لعيالنا واحفادنا زي ما هنروي قصتكم".

وتأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بقبل النهائي.