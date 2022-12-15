الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث أمريكى: أفريقيا تحتاج استثمارات سنوية بقيمة 170 مليار دولار فى قطاعى البنية التحتية والطاقة

المبعوث الرئاسي الأمريكي
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص أموس هوشستيان

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص أموس هوشستيان، أهمية حشد الموارد المالية والشراكات من أجل تطوير البنية التحتية والانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة في أفريقيا.

 

وقال المبعوث الأمريكي، خلال حديثه أمام جلسة "بناء مستقبل مستدام: الشراكة من أجل تمويل البنية التحتية وانتقال الطاقة" ضمن أعمال منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويًا للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية والطاقة وهو الهدف الذي لا يزال بعيد المنال وفقًا لبنك الاستثمار الإفريقي بعجز يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.


ودعا المبعوث الأمريكي إلى حشد المزيد من الأموال الحكومية والخاصة ودعم المستثمرين للتوجه إلى القارة الأفريقية، منوها بمبادرة الرئيس الأميركي بايدن التي أطلقها أمام مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتوفير ملياري دولار للاستثمار في الطاقة الشمسية.


ومن جانبه، أكد رئيس أنجولا چوال رانسي أن بلاده والدول الأفريقية بدأت التحرك نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة وأيضا الطاقة المائية من خلال السدود والطاقة الشمسية، مما يتيح زيادة القدرة على توليد الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.


ومن ناحيته، أشار رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن إلى أن بلاده تسعى لتنويع الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل وتطوير البنية التشريعية الجاذبة للاستثمار لإعطاء مزيد من الثقة والضمانات للمستثمرين ومحاربة البيروقراطية في كافة القطاعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل 4 أيام لضبطه بـ60 تذكرة لمخدر الهيروين فى البحيرة

مبعوث أمريكى: أفريقيا تحتاج استثمارات سنوية بقيمة 170 مليار دولار فى قطاعى البنية التحتية والطاقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الخميس 15 ديسمبر 2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

الرئيس السيسى يناقش مع وزير الخارجية الأمريكى ملف «سد النهضة»

الرئيس الفرنسى: علينا الاعتراف بأن تنظيم قطر للمونديال كان رائعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟