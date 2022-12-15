موريشيوس تتصدر دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سلم الإنماء البشرى

أكد تقرير الإنماء البشري الذي يصدر عن الأمم المتحدة أهمية الحاجة إلى تعزيز معدلات التنمية البشرية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمارات ودعم مؤسسات الصحة والتعليم.



وأشار التقرير - الذي تم توزيعه على هامش اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقى المنعقد حاليا في واشنطن - إلى أن جمهورية موريشيوس التي تتصدر دول جنوب الصحراء الكبرى على مؤشر الإنماء البشري إفريقيا تقع في الوقت ذاته بالمركز رقم 66 عالميا على سلم الإنماء البشرى .



وبحسب التقرير يتألف مؤشر الإنماء البشرى تعليميا و تشغيليا وصحيا من ألف نقطة، حصلت موريشيوس منها على 804 نقاط ، متصدرة بذلك كافة دول أفريقيا جنوب الصحراء و تليها جمهورية سيشيل ( 796 نقطة ) و تليها جمهورية بتوسوانا ( 735 نقطة )، و جاءت جنوب أفريقيا فى ترتيب لاحق (709 نقاط) وتلتها الجابون (703 نقاط) فى الترتيب الأخير على المؤشر .