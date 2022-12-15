رئيس الحكومة اللبنانية يعتزم عقد لقاء تشاورى مع جميع الوزراء بعد غد الجمعة

قال وزير الشئون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتزم عقد لقاء تشاوري، الجمعة، مع جميع الوزراء.

وقال حجار، في بيان اليوم، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من ميقاتي أبلغه فيه نيته عقد لقاءٍ تشاوري يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا في القصر الحكومي، على أن يبلغ الوزراء غدا عبر أمانة سر رئاسة مجلس الوزراء.



وكان ميقاتي قد أكد في وقت سابق أنه سيدعو الوزراء لاجتماع تشاوري لبحث خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك لاحتواء أزمة الانقسام الذي تسبب فيه الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي والتي شارك فيها 15 وزيرا إلى جانب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وقاطعها 7 وزراء.