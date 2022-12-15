ماكرون مشيدا بمشوار المنتخب المغربى فى المونديال: أحدثتم علامة فى تاريخ كرة القدم

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشوار المنتخب المغربى لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، قائلا إنهم أحدثوا علامة في تاريخ كرة القدم.

جاء ذلك في أعقاب الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين نظيفين في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم.

وقال الرئيس الفرنسي، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى أصدقائنا المغاربة، لكم التهنئة على هذا المشوار الجميل.. لقد أحدثتم علامة في تاريخ كرة القدم".

وتأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على إستاد "البيت"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي للمونديال. سجل الهدفين كل من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5، وكولو مواني في الدقيقة 79.

وتأهل منتخب فرنسا بذلك لنهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، وذلك بعدما نال لقب المونديال مرتين في نسختي 1998 و2018، وحصل على الوصافة مرة وحيدة عام 2006.

وبهذا الانتصار، ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع منتخب الأرجنتين في نهائي مونديال 2022، وذلك يوم الأحد المقبل على إستاد "لوسيل"، فيما سيخوض منتخب المغرب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل على استاد "خليفة الدولي".