الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المدير التنفيذى لـ«ابدأ»: صناعة صمام آمان الغاز توفر 20 مليون دولار

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قالت دينا الدليل، المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ، إنه للمرة الأولى يتم تصنيع صمام آمان الغاز في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون صمام، مشيرة إلى أن تكلفة استيرادها من الخارج كانت تقدر 20 مليون دولار.

 

يوجد خطة للتصدير للخارج

وأضافت “لدليل”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي فإنه يوجد خطة للتصدير للخارج، مؤكدة أنه في البداية يتم عل اتفاقيات مع شركات عالمية وبعدها الشركات المنافسة يكون من السهل أن تدخل السوق المصري

 

وأوضحت أنه بحكم المعل مع القطاعات والمشرعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون هناك فرصة لدخول المستثمر الصغير بشراكات، في المشروعات الصغيرة نوجههم للجهات التي تمدهم بالتمويل. 

مبادرة ابدأ صمام آمان الغاز مصر خطة للتصدير للخارج السوق المصري التمويل

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