ناقد رياضى: منتخب المغرب مهد الطريق لأى منتخب لديه طموح

علق الناقد الرياضي، عبدالعزيز أبو حمر، من الدوحة، على خروج المغرب من نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد هزيمتها من فرنسا.



وقال أبوحمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأربعاء: "مدرب فرنسا كان قاعد على أعصابه وتنفس الصعداء بعد الهدف الثاني، ومنتخب المغرب أول مرة يتأخر بهدف في مباريات كأس العالم".



وأضاف: "أن منتخب المغرب لم يرتبك بعد الهدف الأول في شباكه، والمغرب لما يكون كسبان بيدور اللعب وبيمشي الملعب على راحته، ولكن الجون في أول خمس دقايق أربك الفريق".



وتابع: "المفاجأة أن المغرب كان منتخباً متماسكاً وقوياً حتى بعد الهدفين، والمغرب فتح الطريق أمام أي فريق بالتخطيط والطموح والتنظيم، والمغرب مهد الطريق لأي منتخب عربي".