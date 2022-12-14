محمود فؤاد يوضح تفاصيل توزيع مليون ونصف مليون كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا

أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل توزيع مليون ونصف مليون كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا، قائلًا: "إن جمعية الأورمان توزع طوال العام، سواء كانت توزيعات موسمية أو توزيعات خلال فترات معينة وهي مبادرة إطعام الطعام".

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، المذاع عبر فضائية extra news، أن مبادرة "إطعام الطعام" من جمعية الأورمان تركز على المواد الغذائية واللحوم، لافتًا إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة 57 ألف أسرة، متمثلة في 3.5 مليون مواطن تقريبًا، حيث يتم توزيع عليهم 1500 طن لحوم، على مستوى جمهورية مصر بالكامل.

وأوضح أن جمعية الأورمان لها مكاتب في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن جمعية الأورمان تعمل من خلال العمل الأهلي التنموي الذي يتميز بالتنوع ما بين أعضائه المتمثلين في الـ24 مؤسسة الموجودة بالتحالف.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان سوف تقوم بهذه التوزيعات خلال الفترة القادمة، مع جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع السادة المحافظين، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المختلفة.