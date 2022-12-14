الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر لديها خبرة كبيرة فى محاربة الإرهاب ويمكنها إفادة أمريكا

الإرهاب
الإرهاب

قال البروفيسور أحمد الطلي، استشاري العلاقات الدولية، إن مصر عملت على رفع كفاءة الأجهزة الأمنية الأفريقية، كما تستضيف مصر المقر الرئيسي لدول الساحل والصحراء وتتشارك خبراتها معهم من أجل مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر لديها خبرة يمكنها تصديرها والاستفادة بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ القمة الأمريكية الأفريقية تناقش موضوعات مهمة مثل التغيرات المناخية والأمن السيبراني والصحة والتعليم والبنية التحتية. 

وتابع أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في ملف التغيرات المناخية، ووضعت الأولويات الإفريقية على أجندة Cop27 التي نظمتها، وبخاصة أن القارة السمراء أكثر قارات العالم معاناة من هذا الملف، رغم أنها الأقل تأثيرًا فيه. 

ولفت إلى أن هناك 700 ألف رأس ماشية نفقت سنويا في إفريقيا بسبب التغيرات المناخية، وخلال آخر 3 سنوات فإن 90 مليون شخص جدد عانوا من مشكلات نقص الغذاء. 
 

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