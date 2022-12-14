الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منسق «حياة كريمة» بالشرقية يروى تفاصيل جلسات الحوار المجتمعى فى أولاد صقر

جريدة الدستور

كشف أحمد الفضالي، منسق حياة كريمة بالشرقية، تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي المقامة في أولاد صقر، قائلًا: "إن مركز أولاد صقر هو أحد المراكز المهمة جدًا في محافظة الشرقية، تبلغ مساحته 257,719 كم مربع، يحده من الشمال محافظة الدقهلية، ومن الجنوب مركز فاقوس شرقية، ومن الشرق مركز الحسينية شرقية، والغرب مركز كفر صقر". 

وأضاف الفضالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المبادرة" المذاع عبر فضائية extra news، أن عدد سكان المركز يزيد علي 264 ألف نسمة، يشمل 6 وحدات محلية، بالإضافة إلى المدينة، عدد القرى التابعة داخل المركز 18 قرية، بـ 228 تابعا، لافتاً إلى أن كل وحدة محلية تتضمن عددا من القرى.

وأكد أن الرئيس السيسي وضع هدف من خلال المشروع القومي "حياة كريمة" وهي تطوير الريف المصري، وبالتالي كان لا بد من الوصول إليهم في كل شبر وكل نجع وفي كل تابع وكل قرية في المحافظات، وبالتالي تم التوجه من خلال الحوار المجتمعي في قصاصين أزهار الوحدة المحلية داخل مركز أولاد صقر، لافتاً إلى أن عدد الحضور تخطى الـ 3 آلاف.

وأشار إلى أن أبرز ما جاء في الملتقى، هو معرفة ما يحتاجه المواطنون، من حيث الخدمات التي تنقصه، حيث ينقص الريف الكثير من الخدمات مقارنة بالمدينة.

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