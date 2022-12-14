استشاري أطفال توضح الحالات التي لا يتناسب معها تطعيم شلل الأطفال

قالت الدكتورة منى الجنزوري، أستاذ طب الأطفال سابقاً، إن تطعيمات شلل الأطفال لا يجب على الأطفال تناولها في حال كانت حرارته مرتفعة، أو إذا كان لديه مظاهر الإعياء المتعارف عليها، معبرة: "يفضل ياخد الطفل التطعيم وهو بصحة كويسة".

جرعات شلل الأطفال

وأكدت الدكتورة منى الجنزوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه في حال كان الطفل يأخذ جرعات الكورتيزون فلابد من توقف هذه الجرعة لمدة لاتقل عن 48 ساعة قبل تناول لقاح شلل الأطفال.

إعياء الطفل

وأضافت في حديثها، أن تطعيم شلل الأطفال قد يؤدي لارتفاع درجة الحرارة لبعض الحالات، ولكن هذا التطعيم أمن ولا يشكل خطورة على حياة الأطفال على الإطلاق، ولهذا يجب على أولياء الأمور اتباع تعليمات وزارة الصحة فيما يخص جرعات تطعيم شلل الأطفال.