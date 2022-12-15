الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 فى مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

جعلت الأسعار الجنونية للذهب خلال الأيام الماضية البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السؤال الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت المختلفة لمعرفة هل شهد ارتفاع جديد أم عاد إلى سعره المعتاد والمعروف.
 

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر 
 

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر 
خاصة عيار 21 والذي يمثل الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصري.
 

سعر جرام الذهب من عيار 24

1971.5 جنيه للبيع

1914.25 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 22

1807.25 جنيه للبيع

1754.75 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 21

1725 جنيه للبيع

1675 جنيه للشراء
 

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار البنك المركزى الأمريكى بشأن الفائدة

«المصيلحى» عن تنظيم معرض «نيبو»: نهدف لزيادة صادرات مصر من الذهب


سعر الذهب اليوم في مصر 

 

سعر جرام الذهب من عيار 18

1478.5 جنيه للبيع

1435.75 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 14

1150 جنيه للبيع

1116.75 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 12

985.75 جنيه للبيع

957.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

739.25 جنيه للبيع

717.75 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15-12-2022  في مصر 

13800 جنيه للبيع

15075 جنيه للشراء

سعر سبيكة ذهب وزن جرام نحو 1915 جنيه

ترقب ارتفاع أسعار الذهب بعد ارتفاع الفائدة  للمرة السابعة 

 

ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، وجاءت نسبة الزيادة 0.5% موافقة للتوقعات لتصبح أسعار الفائدة في مستوى بين 4.25%، أصبح هناك توقعات بزيادة أسعار الذهب مرة أخرى لتواصل ارتفاعها اللامحدود.

 

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«50 نقطة».. «الفيدرالى الأمريكى» يرفع سعر الفائدة 0.5%

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استقرار الذهب مع ترقب بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي

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وائل لطفي

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