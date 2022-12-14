الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط يعدد فوائد انعقاد القمة الأمريكية - الإفريقية

جريدة الدستور

أوضح محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط فوائد انعقاد القمة الأمريكية - الإفريقية، قائلاً: "إن انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية في هذا التوقيت أكثر من مهم، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها وتواجهها القارة الإفريقية". 

وأضاف محمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، أن القوى العظمى التي تعد في مقدمة النظام العالمي الجديد، أيًا كانت نظرتنا لمدى التفاوت بين قوة هذه الدول العظمى، لكن هذه القوى العظمى تواجه تحديات مماثلة أو تختلف عن القارة الإفريقية، لكن هناك إدراكًا من جانب هذه القوى، أنه لا مجال لخروجها من هذه التحديات إلا باشتراكها مع دول القارة الإفريقية تحديدًا، وربما أيضًا مع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط. 

وأشار إلى أن القمة الأمريكية الإفريقية تعقد بعد أيام قليلة من جدًا من انعقاد القمة العربية الصينية، كما كان يوجد قمة عربية أمريكية سابقة للقمة العربية الصينية، لافتاً إلى أن الدول العربية والصينية لم تعد في موضع تبعية لرغبات من جانبها لاستجلاب رضا القوى العظمى، لكن هذه القوى أصبحت تتسابق لنيل المصالح والمواقف مع الدول الإفريقية والعربية.

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