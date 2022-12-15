للطلاب المصريين.. شروط التقديم لمنحة جامعة حمد بن خليفة في قطر

يقدم موقع “الدستور” تفاصيل منحة جامعة حمد بن خليفة 2023 الممولة بالكامل وتشمل راتب شهري ورسوم الدراسة والإقامة وتذاكر السفر ومرتب شهري.

شروط التقديم لمنحة جامعة حمد بن خليفة في قطر

تُصنف هذه المنحة كواحدة من أهم المنح التي تدعمها مؤسسة قطر. ماذا تنتظر؟ قدم الآن من خلال التعرف علي التفاصيل أدناه للقبول في منحة جامعة حمد بن خليفة 2023، التقديم مجانيالمرحلة الدراسية:

المرحلة الجامعية (البكالوريوس).

الماجستير.

الدكتوراه.

يمكنك التقديم لاحدي المراحل الموضحة أعلاه.

التمويل

سيحصل الطلاب في جامعة حمد على التمويل الأتي:-

الرسوم الدراسة كاملة.

5000 ريال قطري + الإقامة + تذاكر الطيران (للبكالوريوس).

5000 ريال قطري + الإقامة + تذاكر الطيران (للماجستير).

7500 ريال قطري + الإقامة + تذاكر الطيران (للدكتوراه).

يتم توفير الإقامة العائلية للطلاب المتزوجين.

التخصصات المتاحة

تخصصات البكالوريوس في جامعة حمد بن خليفة:

هندسة الكمبيوتر.

تخصصات الماجستير في جامعة حمد بن خليفة:

الأخلاق التطبيقية الإسلامية.

الإسلام والشؤون الدولية.

الدراسات الإسلامية.

الفن والعمارة الإسلامية والعمران.

التمويل الإسلامي.

العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية

الترجمة السمعية البصرية.

دراسات الترجمة.

دراسات المرأة في المجتمع والتنمية.

تحليل البيانات في الإدارة الصحية.

نظم المعلومات في الإدارة الصحية.

العلوم في الأمن السيبراني.

علوم البيانات وهندستها.

إدارة اللوجستيات والتوريد.

إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات.

الطاقة المستدامة.

البيئة المستدامة.

القانون الاقتصادي والتجاري الدولي.

القانون الدولي والشؤون الخارجية.

العلوم البيولوجية والعلوم الطبية.

علوم اللياقة البدنية والصحة.

علم الجينوم والطب الدقيق.

ماجستير السياسة العامة.

درجة الماجستير التنفيذي في قوانين التنمية وممارستها.

تخصصات الدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة:

التمويل الإسلامي والاقتصاد.

العلوم الإنسانية والاجتماعية.

علوم الحاسوب وهندسته.

إدارة اللوجستيات والتوريد

الطاقة المستدامة.

البيئة المستدامة.

دكتور في القانون.

العلوم البيولوجية والعلوم الطبية.

علم الجينوم والطب الدقيق .

آخر موعد للتقديم

يوم ١ فبراير 2023