خبير سياحي: جذب 30 مليون سائح سنويًا يحتاج إلى محفزات جديدة للقطاع

قال الخبير السياحي حسن حسانين، إن القطاع السياحي يحتاج الي محفزات جديدة لجذب 30 مليون سائح سنويا.

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ"الدستور" أن المحفزات التي يقحتاجها القطاع السياحي تتمثل في حل الأزمات التي تواجه المستثمر السياحي وتسهيل إجراءات التأشير التي يحصل عليها السائح ووضع نظم وعروض جديدة تعمل على زيادة الإقبال السياحي.

وأشار “حسانين” إلى استمرار اقامة الفعاليات الكبرى التي تساهم في الترويج الأمثل لقطاع السياحة المصرية مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات هامة تجعلها تتصدر خريطة السياحة العالمية.

وأوضح الخبير السياحي أنه لابد من إطلاق حملة ترويجية جديدة خارجيا تعمل على جذب السياحة الي مصر دعمًا للدخل القومي.

جدير بالذكر أنه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق نيابةً عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، افتتحا مؤخرًا منتجع سفير دهب، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة بلغت 265 مليون جنيه.