التحريات: لا توجد شبهة جنائية في مصرع سيدة حلوان

كشفت التحريات الأولية لواقعة مصرع سيدة فى العقد السادس من عمرها سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس فى مدينة حلوان، حيث تبين أن المتوفية تعانى من حالة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من عقار سكنى بدائرة قسم شرطة حلوان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط سيدة فى العقد السادس من عمرها من شرفة شقتها بالطابق الخامس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.