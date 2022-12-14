ضبط مدير مخبز سياحي بتهمة حجب 8.5 طن دقيق من التداول بالجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة صاحب مخبز سياحي دون ترخيص لتجميع وحجب واحتكار 8.5 طن دقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة بضبط صاحب مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 8.5 طن دقيق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.