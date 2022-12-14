جمارك القاهرة: 7.6 مليون جنيه حصيلة مبيعات جلسة مزاد السيارات الأخير

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر، جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال جلسة المزاد تم الآتى :

1- تم إجراء المزاد على عدد 37 لوط سيارات .

2- تم سحب لوط واحد .

3 - تم البيع النهائى لعدد 22 لوط سيارات .

4- لم يتم بيع عدد 15 من لوط لعدم وجود عطاء .

5-بلغت حصيلة البيع النهائية 7 مليون و666 ألف و220 جنيه .

ونحن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهود المتميزة والمخلصة لجميع الزملاء العاملين بالإدارة العامة لجمارك المهمل والبيوع بجمارك القاهرة التى أشرفت على المزاد ولرجال هيئة المبيعات الحكومية .