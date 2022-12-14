ما هي أهداف الاختراق والقرصنة؟.. وكيفية منعهما

القرصنة هي عملية تحديد نقاط الضعف في نظام الكمبيوتر أو الشبكة ثم استغلالها، عادةً للحصول على وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية أو التنظيمية، والقرصنة ليست دائمًا نشاطًا ضارًا، ولكن المصطلح له دلالات سلبية في الغالب بسبب ارتباطه بجرائم الإنترنت.

كيف يخترق الهاكرز؟

بحسب موقع kaspersky يستخدم الهاكرز مجموعة متنوعة من التقنيات لتحقيق أهدافهم، تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:

هندسة اجتماعية

الهندسة الاجتماعية هي تقنية تلاعب مصممة لاستغلال الخطأ البشري للوصول إلى المعلومات الشخصية، باستخدام هوية مزيفة وحيل نفسية مختلفة، يمكن للقراصنة خداعك للكشف عن معلومات شخصية أو مالية، وقد يعتمدون على خدع التصيد الاحتيالي أو رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أو الرسائل الفورية أو حتى مواقع الويب المزيفة لتحقيق ذلك.

اختراق كلمات المرور

يستخدم المتسللون طرقًا مختلفة للحصول على كلمات المرور، تُعرف طريقة التجربة والخطأ باسم هجوم القوة الغاشمة، والذي يتضمن محاولة المتسللين تخمين كل مجموعة ممكنة للوصول، وقد يستخدم المتسللون أيضًا خوارزميات بسيطة لإنشاء مجموعات مختلفة من الأحرف والأرقام والرموز لمساعدتهم على تحديد مجموعات كلمات المرور. تُعرف تقنية أخرى باسم هجوم القاموس، وهي عبارة عن برنامج يقوم بإدراج كلمات شائعة في حقول كلمة المرور لمعرفة ما إذا كان أحدها يعمل أم لا.

إصابة الأجهزة ببرامج ضارة

قد يتسلل المتسللون إلى جهاز المستخدم لتثبيت برامج ضارة، على الأرجح، سيستهدفون الضحايا المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل الفورية ومواقع الويب ذات المحتوى القابل للتنزيل أو شبكات نظير إلى نظير.

استغلال الشبكات اللاسلكية غير الآمنة

بدلاً من استخدام التعليمات البرمجية الخبيثة للتسلل إلى كمبيوتر شخص ما ، قد يستغل المتسللون ببساطة الشبكات اللاسلكية المفتوحة، ولا يقوم الجميع بتأمين جهاز التوجيه الخاص بهم ، ويمكن استغلال ذلك من قبل المتسللين الذين يتجولون بحثًا عن اتصال لاسلكي مفتوح وغير آمن، وهذا هو النشاط المعروف باسم القيادة . بمجرد اتصال المتسللين بالشبكة غير الآمنة، فإنهم يحتاجون فقط إلى تجاوز الأمان الأساسي للوصول إلى الأجهزة المتصلة بتلك الشبكة.

الحصول على دخول مستتر

قد ينشئ المتسللون برامج تبحث عن مسارات غير محمية في أنظمة الشبكة وأجهزة الكمبيوتر، وقد يتمكن المتسللون من الوصول إلى الباب الخلفي عن طريق إصابة جهاز كمبيوتر أو نظام بحصان طروادة، تم إنشاؤه بواسطة المتسللين للحصول على البيانات المهمة وسرقتها دون أن يلاحظ الضحية.

التجسس على رسائل البريد الإلكتروني

يمكن للقراصنة إنشاء رمز يسمح لهم باعتراض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها، وتستخدم معظم برامج البريد الإلكتروني اليوم معادلات تشفير مما يعني أنه حتى لو اعترض المتسللون رسالة، فلن يتمكنوا من قراءتها.

ضربات المفاتيح

تسمح بعض البرامج للمتسللين بتتبع كل ضغطة مفتاح يقوم بها مستخدم الكمبيوتر، وبمجرد التثبيت على كمبيوتر الضحية، تسجل البرامج كل ضغطة مفتاح، مما يمنح المتسلل كل ما يحتاجه للتسلل إلى نظام أو سرقة هوية شخص ما.

إنشاء أجهزة كمبيوتر زومبي

كمبيوتر الزومبي، أو الروبوت، هو جهاز كمبيوتر يمكن للمتسلل استخدامه لإرسال بريد عشوائي أو تنفيذ هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS)، وبعد أن تنفذ الضحية رمزًا يبدو بريئًا، يتم فتح اتصال بين جهاز الكمبيوتر ونظام المتسلل، ويمكن للمتسلل بعد ذلك التحكم سرًا في جهاز كمبيوتر الضحية، واستخدامه لارتكاب جرائم أو نشر البريد العشوائي.

ما الضرر الذي يمكن أن يفعله المتسللون؟

يمكن أن تتسبب قرصنة الأمن السيبراني في حدوث فوضى حقيقية، ومهما كانت التقنية التي يستخدمها المتسللون، فبمجرد وصولهم إلى بياناتك أو أجهزتك، يمكنهم:

اسرق أموالك وافتح بطاقة الائتمان والحسابات المصرفية باسمك

تدمير التصنيف الائتماني الخاص بك

اطلب أرقام تعريف شخصية (PIN) لحساب جديد أو بطاقات ائتمان إضافية

قم بإجراء عمليات شراء نيابة عنك

أضف أنفسهم أو اسمًا مستعارًا يتحكمون فيه كمستخدم مرخص حتى يسهل استخدام رصيدك

الحصول على السلف النقدية

استخدام وإساءة استخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك

بيع معلوماتك للآخرين الذين سيستخدمونها لأغراض ضارة

حذف أو إتلاف الملفات الهامة الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

الحصول على معلومات شخصية حساسة ومشاركتها، أو التهديد بمشاركتها علنًا

لماذا يقوم الناس بالقرصنة؟

من هم الهاكرز ولماذا يقومون بالقرصنة؟ تختلف دوافع القرصنة، وتشمل بعض أكثرها شيوعًا ما يلي:

مال

غالبًا ما يكون الدافع الأكبر هو المكاسب المالية، يمكن للقراصنة جني الأموال عن طريق سرقة كلمات المرور الخاصة بك، أو الوصول إلى تفاصيل حسابك المصرفي أو بطاقة الائتمان، أو الاحتفاظ بمعلوماتك للفدية، أو بيع بياناتك إلى متسللين آخرين أو على شبكة الإنترنت المظلمة.

التجسس على أسرار الشركات

في بعض الأحيان، يكون الدافع وراء المتسللين هو سرقة الأسرار التجارية من الشركات المنافسة، وتجسس الشركات هو شكل من أشكال القرصنة مصمم للوصول إلى البيانات السرية أو الملكية الفكرية من أجل الحصول على ميزة تنافسية على الشركات المنافسة.

التجسس السياسي

يمكن للدول القومية استخدام المتسللين لأغراض سياسية، وقد يتضمن ذلك سرقة بيانات سرية أو التدخل في الانتخابات أو الوصول إلى وثائق حكومية أو عسكرية أو محاولة التسبب في اضطرابات سياسية.

انتقام

في بعض الأحيان، يكون الدافع وراء المتسللين هو الغضب أو الرغبة في الانتقام من الأفراد أو المنظمات التي يشعرون أنها ظلمتهم بطريقة ما.

القرصنة

يمكن أن يكون القرصنة شكلاً من أشكال العصيان المدني، ويستخدم بعض المتسللين مهاراتهم للترويج لأجندة سياسية أو حركة اجتماعية معينة.

الشهرة

يمكن أن يكون الدافع وراء المتسللين هو الشعور بالإنجاز، أي كسر "النظام"، ويمكن للقراصنة أن يكونوا منافسين، ويتحدون بعضهم البعض ويكتسبون الاعتراف من مآثرهم. تمنحهم وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتفاخر بأنشطتهم.

تحسينات أمنية

ليست كل عمليات القرصنة ضارة، ويتم إجراء بعض عمليات القرصنة، على سبيل المثال، قرصنة القبعة البيضاء أو اختبار الاختراق، لاختبار نقاط الضعف بهدف تحسين الأمان لجميع المستخدمين، ولذلك يعتبر قرصنة القبعة البيضاء قرصنة أخلاقية.