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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 15-12-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

يوفر موقع «الدستور» لمتابعيه من العاملين في المملكة العربية السعودية خدمة معرفة أسعار العملات المختلفة، ومنها سعر الريال السعودي.
 في هذا التقرير نوضح سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 15-12-2022 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-12-2022 

وكان قد سجل الريال السعودي ارتفاع لعدة قروش في بعض البنوك خلال تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الخميس 15-12-2022 

سعر الريال السعودي للشراء في البنك المركزي 6.55 جنيه.

سعر الريال السعودي للبيع في البنك المركزي لليوم 6.57 جنيه. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الخميس 15-12-2022 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 6.53 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي للبيع في البنك الأهلي 6.55 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس 15-12-2022 


سعر الريال السعودي في بنك مصر  6.53 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 6.55 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الخميس 15-12-2022 

سعر الريال السعودي في بنك سي أي بي 6.54 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك  6.575 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس 15-12-2022  

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 6.55 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 6.56 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الخميس  15-12-2022 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 6.51 جنيه للشراء. 
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 6.56 جنيه للبيع.  

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