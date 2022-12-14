كيف نجا 20 مليون مواطن فى العالم من شلل الأطفال؟.. مجدى بدران يوضح

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر لديها خبرة حضارية في مكافحة الأوبئة المستجدة مثل شلل الأطفال، والتهاب الكبد الفيروسي فيروس سي، فيروس كورونا، جدري القرود، والفيروس المخلوي التنفسي.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية النيل للأخبار، أن هناك منظومة متطورة في القضاء على أي وباء مستجد، وكذلك القضاء على أي أمراض متوطنة.

وأوضح أن هناك علاقة قوية جدًا بين تطعيم شلل الأطفال والحد من انتشاره، لافتاً إلى أنه تم القضاء على شلل الأطفال عام 2004م، معقباً:"كان من الممكن أن يصاب 20 مليونا في العالم بشلل الأطفال لو أنهم لم يتلقوا التطعيم".

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن تطعيم 16 مليون طفل في مصر يحميهم من الإعاقة في المستقبل، مبيناً أن هناك بعض الناس لا تظهر عليهم أعراض شلل الأطفال، متابعاً:"عدم ظهور أعراض شلل الأطفال من الممكن أن يكون قنبلة موقوتة في المجتمع، حيث من الممكن أن ينقلوا العدوى للآخرين، وهنا تكمن خطورة الفيروس ".