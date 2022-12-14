كاتبة توضح أولويات الرئيس السيسى بالقمة «الأمريكية- الإفريقية»

أوضحت الكاتبة الصحفية، هند الضاوي، أبرز النقاط والمحاور في برنامج زيارة الرئيس السيسي للقمة الأمريكية –الأفريقية، قائلة:"إن أفريقيا تمثل أولوية في أجندة كافة الأطراف الدولية".

وأضافت “الضاوي” خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن أمريكا صاحبة تاريخ جدير في التعامل مع كل القادات على مستوى العالم، وتحديدًا القارات النامية، نظرًا لأنها تربعت على عرش القطب الواحد لعقود، وبالتالي هي تشعر الآن بحالة تنافس كبيرة بينها وبين القوى الكبرى، وهو ما أدى إلى زيادة تشابك العلاقات الإفريقية مع عدد من الدول، منها روسيا والصين.

وأوضحت أن الاختلاف في الأجندات مع الدول الأوروبية كان سببه الأساسي هو الصراع على ثروات إفريقيا، لافتة إلى أن آخر قمة أمريكية أفريقية عقدت منذ 8 سنوات، لتعيد قمة اليوم تعريف إفريقيا وتعريف شكل العلاقات التي من المفترض أن تكون مع أفريقيا.

وأشارت إلى أن أفريقيا لديها الكثير من التحديات والكثير من الموارد الكثيرة والقدرات البشرية الهائلة.