الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية التضامن باليوم العالمى لذوي الهمم (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء، يرافقه السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، حفل مديرية التضامن الاجتماعى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والذى يقام تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ.

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جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة والكاتب عبدالله تمام أمين مساعد الحزب للإعلام وماهر عطية أمين التنظيم وعبدالرحمن أبولبدة ونيفين سعيد الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة وعلى سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون الجمعيات الاهلية وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا نائباً عن إيبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة والعشرات من ممثلى وأعضاء جمعيات ذوى الههم بالمحافظة وطلاب المدارس .

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وبدا المحافظ الاحتفالية بمصافحة الحضور من ذوى الهمم  وممثلى جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس المشاركين فى الاحتفالية والطلاب الايتام ،ملتقطاً معهم الصور التذكارية وسط جو من السعادة ،ثم ردد الحضور السلام الجمهورى تعميقاً لقيم الولاء والانتماء ، ثم تم تقديم بعض الفقرات الفنية للطلاب وتوزيع الهدايا على الاطفال الايتام وذوى الهمم ثم تسليم المحافظ درع الحزب تقديرا لدوره فى دعم انشطة الحزب بالمحافظة ودعم الاشخاص ذوى الههم .

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وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى جميع القطاعات ودمجهم فى المجتمع، لافتاً إلى أهمية هذا الاحتفال والذي يساهم في زيادة الوعي بقضايا ذوي القدرات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع ، مؤكداً أن المحافظة بكافة اجهزتها التنفيذية تقدم سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوى القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات.

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ولفت إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات لتمكين ذوى الهمم ودعمهم منها انشاء الرامبات بجميع المدارس لتوفير الاتاحة وتسهيلاً لدخول الطلاب ذوي الإعاقة الحركية بالمدخل الرئيسي للمدرسة وإلى حجرات الأنشطة والفصول الدراسية، 

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مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم والاهتمام لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والقطاعات ،لافتا الى لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدماً فى تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول على حقوقهم .

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وأشار السيد عبدالصبور إلى جهود الحزب من خلال الفعاليات والانشطة المختلفة لعم ذوى الهمم والايتام فى كافة المناسبات ، ضمن أنشطة الحزب بالمحافظة وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ ، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته فى الاحتفال وتقديم الهدايا للاطفال الايتام وذوى الهمم من ابناء المحافظة تشجيعا تحفيزا لهم على الجد والاجتهاد والتميز فى مختلف الانشطة ، فضلا عن رعايته ودعمه للاشخاص ذوى الهمم من أبناء.

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الإحتفال باليوم العالمي الاحتياجات الخاصة الأيتام وذوي الهمم الجمعيات الأهلية الصور التذكارية القدرات الخاصة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم العالمي لذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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