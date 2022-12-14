الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 63 محضرا تموينيا للتجار المخالفين فى كفر الشيخ

حملات تموينية عل
حملات تموينية عل المحال بكفر الشيخ

شهدت مدن بلطيم والحامول ومسير وسيدي سالم وبرج البرلس والرياض بمحافظة كفر الشيخ، حملة تموينية موسعة بالتعاون مع مجالس المدن والإدارات التموينية، والإدارات البيطرية، والإدارات الصحية، على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين من التجار، ومراقبة الاسعار، والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية، وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وتمكنت من تحرير 63 محضراً متنوعاً للمخالفين. 

وأسفرت الحملة ببلطيم بمتابعة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن 9 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، من تحرير 17 محضر نهم 5 محاضر بيئة، و محاضر صحة، ومحضر تموين، و11 محضر طبي، و5 محاضر إشغالات. 

كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس، على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، من تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين، كما تمكنت حملة مدينة مسير برئاسة علي سلامه، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من المخابز.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، من تحرير 14 محضراً منها 7 محاضر تموين، و7 محاضر متنوعة، منهم محضرين اشتراطات نظافة، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية. 

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة على المخابز، والأسواق وأسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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