الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الحكومة: مراجعة أسعار السلع كل فترة و12 جنيهًا سعر كيلو الأرز السائب

الأرز
الأرز

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء منذ قليل بشأن إعلان الأسعار علي السلع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تصمت عن مغالاة التجار في أسعار السلع.

وأكد أنه سيتم مراجعة أسعار السلع كل فترة وستكون ملزمة للجميع، وأن التجار كلها ملتزمون بوضع الأسعار على كافة السلع وإلا سيتعرض للعقوبة.

وأشار إلى أن من لا يلتزم بوضع الأسعار على السلع سيواجه الإغلاق، إضافة إلى مصادرة السلع، موضحاً أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هي محاولة جادة لضبط الأسعار.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ضخت مخزونا كبيرا من السلع خلال الفترة الماضية للسيطرة على الأسعار، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية سيتولى مسئولية تحديد أسعار السلع.

وتابع:"كافة الأجهزة الرقابية ستتابع عملية تطبيق كتابة الأسعار على المنتجات، سعر الأرز المعبأ الأبيض 15 جنيهًا، وأعلى فئة هي الأرز الفاخر ويصل سعر الكيلو إلى 18 جنيهاً، بينما يصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 12 جنيهًا".

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